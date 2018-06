Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" etkinliğine katıldı.



Ülkücü Şehitler Anıtı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçeli, 27 Mayıs 2011'den bu yana anıtta buluşarak, tüm şehitlerin muhterem hatıralarını hep birlikte yad ettiklerini ifade etti.



Bir döneme onurlu mücadeleleriyle imza atan kahraman şehitleri, rahmet ve dualarla andıklarını anlatan Bahçeli, "Onlar bizim gururumuz, iftihar ve ilham kaynağımızdır. Hatıralarını yere düşürmemek, emanetlerini hakkıyla benimseyerek layık olduğu seviyelere yükseltmek, vefa borcumuz, vicdan ödevimizdir." diye konuştu.



Devlet Bahçeli, 4 Ocak 1968'de henüz 22 yaşında iken Ankara'da kaldığı yurdun kantininde silahla vurulan Osmaniyeli Ruhi Kılıçkıran'dan, 20 Şubat 2015'te İzmir Ege Üniversitesi kampüsünde şehit düşen 24 yaşındaki Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar verdikleri her bir şehidin acısının hala yüreklerinde olduğunu vurguladı.



Ülkücü şehitlerin hatıralarına hor bakamayacaklarına, mücadelelerine ihanet edemeyeceklerine işaret eden Bahçeli, "Onlar bizim yeminimiz, dava arkadaşımız, çetin yolları aşan fazilet timsalleridir." dedi.



"GÜDÜK VE GÜDÜMLÜ AKILLARIN ALAMAYACAĞI HEDEFLERİMİZ VARDIR"



Ülkücülüğün, hak ve hukuk mücadelesinde öne çıkmak, milli ve manevi değerlere, yılmadan, yorulmadan, yüksünmeden bağlanmak, iman ve ahlak olgunluğunda doruklara tutunmak olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:



"Bizim çağın dar kalıplarına sığmayan ülkülerimiz, güdük ve güdümlü akılların alamayacağı hedeflerimiz vardır. Bizim Kızılelma ülkümüz vardır. Türk milletinin istikbal ve istiklalini korumak, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sini kurmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Devlet ve milletimizin bekasını teminat altına almak, her türlü iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmak geçmişe karşı borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur.



Hedefimize giden yolda çıkarlar yoktur. Nefsi arzular bu yolda hasmımız, dünyalık beklentiler ayaklarımızın altındadır. Bizler, inanmış, kendini milletine ve devletine adamış ülkücüleriz. Bizler, hakkın, halkın, haklının hizmetkarıyız. Bizler, Türk ve İslam’ın gönüllü neferleriyiz. Bizler, doğrunun ve doğruluğun yanında, dürüstlüğün ve düzgünlüğün şiarındayız. Öyle olmak, öyle kalmak durumundayız. Ülkücünün bitmek bilmez bir arzu ve arayışı vardır. Bize heyecan katan ve şevk aşılayan ise milletimize karşı olan eşsiz sevdamızdır. Bizim zamanın kısır döngülerine hapsolmak gibi bir lüksümüz yoktur."



"İLKE VE ÜLKÜLERİMİZDEN TAVİZ VERMEDİK"



MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçmişini unutan, geçmişine yüz çeviren, geçmişle yollarını ayıran insan ya da toplumların geleceğinin belirsiz, iddialarının bulanık olacağını bildirdi.



Dünün, bugünün temeli ve çimentosu, bugünün ise geleceğin yeşerdiği vaha olduğunu aktaran Bahçeli, "Biz umutla ileriye, özlemle geriye bakıyoruz. Çok şükür, kendi yönünü tayin edemeyip rüzgarla birlikte sürüklenen rotasız bir geminin durumuna hiç düşmedik. Zamanın ve şartların değişkenliğine kapılarak heyecan ve hedeflerimizden ayrılmadık, ilke ve ülkülerimizden taviz vermedik." ifadesini kullandı.



"MAZİMİZDE SİYASİ KÖRLÜK HİÇBİR ZAMAN OLMAMIŞTIR"



24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine katılacak milletvekili adaylarını dün tanıttıklarını ve seçim beyannamesini açıkladıklarını hatırlatan Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin, devlet ve milletin bekasına yönelik tehditlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle bertaraf edileceği tarihi bir dönüm noktası olacağını söyledi.



Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:



"15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimiyle istediğini elde edemeyenlerin, ülkemizi ekonomik, siyasi ve sosyal ablukaya alma çabaları kırılacak ve art niyetler Allah'ın izniyle sonuçsuz bırakılacaktır. Aziz milletimizin vicdanında doğan Cumhur İttifakı 2023'ün güçlü Türkiye’sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket devletimizin ve milletimizin dara düştüğü her dönemde üzerine düşen tarihi vazifeyi yerine getirmekten imtina etmemiştir. Yarım asırdır varlığını sürdüren ve ebediyete kadar sürdürecek olan siyasi geçmişimiz buna şahittir. Bizim mazimizde vatanı ve milleti geri planda tutan siyasi körlük hiçbir zaman olmamıştır. Bu coğrafyada fedakarlık dendiği zaman akıllara milliyetçi-ülkücü hareketin geliyor olması tesadüfle açıklanacak bir durum da değildir."



Devlet Bahçeli, ülkenin ve bölge coğrafyasının içinden geçtiği bu çetin süreci aşmak ve ülkenin bekasını teminat altına almak için olağanüstü bir gayret göstermelerinin, omuzlarımıza yüklenen tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.



Boş tartışmalarla heba edecek vakitlerinin bulunmadığına dikkati çeken Bahçeli, "Siyasi ikballerle oyalanacak tıynetimiz yoktur. Engellere takılıp tökezleyecek basiretsizlik bize uzaktır. Bu bakımdan 'önce ülkem ve milletim' diyerek şahlanacak, vatanımız üzerinde kirli tezgah ve hedefleri tarihin çöplüğüne gömeceğiz." dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasının ardından şehitliğe kırmızı karanfiller bıraktı. Burada dua eden Bahçeli, şehitlere okunan mevlidi de dinledi.