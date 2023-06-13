Bahçeli: Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

''KOALİSYON HÜKÜMETLERİNDEN NE İZ NE DE ESER KALMIŞTIR''



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''TBMM üyeleri olarak namus ve şeref üzerine ettiğimiz yemin paha biçilemez niteliktedir ve hepimiz için bağlayıcıdır. Bütün milletvekillerinin ettikleri yemine sadık kalmalarını ümit ediyorum. Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar ve gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa bile yürüyemeyen koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Bu yüzden parlamenter sisteme geri dönem hayallari suya düşmüştür. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir. Parlamenter sistem hayalleri de suya düşmüştür. Türkiyemiz ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur.

''TÜRK MİLLETİ ZİLLETİN DEFTERİNİ DÜRMÜŞTÜR''

Terör örgütleriyle yol yürüyenler akıntıya karşı devamlı kürek çekmiş, ne var ki sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır. Türk milleti zilletin defterini dürmüştür.

''MHP, ŞEYTANİ PLANLARI ALTÜST ETMİŞTİR''

MHP, toplamda 5 milyon 484 bin 820 oy sayısı ve yüzde 10,07 oy oranı ile şeytani planları altüst etmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır. Üç hilal, Türk siyasetinin yükselen markasıdır. Türk milliyetçiliğinin entelektüel sermayesini talan peşine düşenler unutmayınız ki çuvallamaya mahkumdur. Siyaset, akıl ahlak ve fikir hazinesine erişmiş olanlar için anlamlı bir eylem ve erdem sahasıdır.

''MHP'NİN YÜREKSİZLERLE VE SİYASİ DEVŞİRMELERLE İŞİ OLMAYACAK''

Tarlası sırtında dolaşanlar, tipi vursa da etkilenmeyenler için siyaset ve fikir mücadelesi diye bir şey yoktur ve olmayacaktır. MHP'nin yüreksizlerle siyasi devşirmelerle ne bugün ne de gelecekte işi ve ilgisi olmayacak. Bizim çürüklerle yolumuz ayrıdır.''