Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Mayıs ayında bu işi bitirelim

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli, seçimlerin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulmasını ve mevsim şartlarıyla birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespitinin iyi niyetli beklentileri olduğunu söyledi.

Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer Gazi Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa, bu durum bir erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde okunmalı ve yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu, akla ve hukuka yatkın olanı da budur. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını, kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır. TBMM'de seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan beşte üç çoğunluk bulunamazsa, yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse, Cumhurbaşkanımız Anayasa'nın 116'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. MHP iki alternatife de bihakkın hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtilen 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır.

''MAYIN AYI İÇİNDE BU İŞİ BİTİRELİM''



Muhalefet partileri şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmişlerse TBMM'de makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım, mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim."

ALİ BABACAN'IN BAYKAR İDDİALARINA TEPKİ

MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA üreticisi Baykar firmasına yönelik sözleri de vardı.

Bahçeli, ''27 ülkeye ihracat yapan bir Türk şirketini karalamak terbiyesizliktir ve gayri milliliktir. Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişdir. İHA'larımız uçacak zillet ittifakı tıpkı dağdaki eşkıyalar gibi saklanacak delik arayacaktır.'' dedi.

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Bahçeli, alkış tartışması üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisini de sürdürdü.



''ŞEREFLİ KOMUTANLARA SALDIRI KÖTÜLÜK VE NEFRETTİR''

MHP lideri Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın şerefli komutanlarına saldırıp karalama yarışına girmesi bir siyaset tercihinden öte, terörle mücadeleden ödü patlayan, kabuslar yaşayan, uykuları kaçan mankurt ve mandacı bir siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülük ve nefrettir.'' diye konuştu.