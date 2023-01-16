AK Parti'den seçim tarihine ilişkin açıklama

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı gündemine ilişkin parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor:

"Bir ifade hürriyeti olarak kabul edilemez. İsveç'in bunun gereğini yerine getirmesi gerekir. Bu şahısların yargı önüne çıkarılması gerekir. İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Bir hakaret olarak değerlendirilebileceğini söylemiş. İnceleme neticesinde bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Savcının açıklamaları kabul edilemez.

Demek ki İsveç'te isteyen isteğini yapabilir. İsveç terör yandaşlarının propaganda merkezi olarak konumlandırır. Demek ki terörle mücadele konusunda siyasi otoriteyle yargı arasında tamamen zıt bir durum var. İsveç terörle mücadele yasasını gözden geçirmeli.

Türkiye'nin yaklaşımı tabii ki NATO’nun genişlemesinden yanadır. Biz de prensip olarak genişlemesini destekliyoruz. Ama burada terörle mücadelenin desteklenmesi şartıyla.

'ORTAK YETKİ' TARTIŞMASI

Bir cumhurbaşkanı olacak, siyasi parti genel başkanları yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanı bu 6 kişinin onayını almadan siyasi bir karar almayacak. Cumhurbaşkanı bunu yaparsa ne olur, mutabakat bozulur ve ülke seçime gider.

Bu demokratik bir model değil, politbüro modeli. Kendi cumhurbaşkanı adaylarını şimdiden etkisiz bir eleman olarak gösteriyorlar. Bu altılı eş başkanlık modelidir. Bu demokratik bir sistemdir diyorlar. Devlet hayatı içerisinde ortak karar almanın mekanizmaları belli. Bu anayasının dışında siyasi bir paralel yapı çıkarır.

Hükümeti devlet işine karıştırmadığın zaman vatandaşın seçtiği hükümet devleti yönetemeyecekse egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi yazı olarak kalır. Vesayet dönemlerinin Türkiye'yi nasıl büyük sıkıntıların içerisine soktuğu, ne gibi sonuçlar doğurduğu geçmişte çok görüldü. Buradan güçlendirilmiş bir parlamenter sistem de çıkmıyor.

EYT SEÇİM SONRASINA KALACAK MI?

EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı, karar verildi. Meclis'in çalışma takvimine göre sonuç çıkacaktır. Hiçbir gecikme olmayacak. Seçim sonrasına kalması gibi bir durum söz konusu değil. Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Herkes müsterih olsun. Şubat en geç mart ayında sonuca ulaşılmış olacaktır. Kendi takvimi içinde gecikme olmadan yasalaşacak.

SEÇİM TARİHİNE GÜNCELLEME

Seçim konusuyla ilgili tarih budur dediğimiz zaman duyuracağız. Erken seçim gibi değil ama seçim tarihinde bir değişiklik söz konusu olacak. Biraz geriye çekebiliriz. Birkaç tarih konuşuluyor. Çok kısa bir süre olarak güncelleme söz konusu olacak.

KILIÇDAROĞLU'NA 'KOMUTA KADEMESİ' TEPKİSİ

TSK'nın komuta kademesine Ortadoğu'nın bol apoletli komutanları gibi derseniz, bu siyasi eleştiri değil hakarettir. Çıkmış bana birileri vesayet için geçmişte siz de eleştiriler yapıyordunuz diyor. Biz demokrasiye müdahale eden siyasetin işine karışan iradeyi eleştirdik. Ordu bir bütündür, verilen emirleri en başarılı şekilde yerine getirerek son yıllarda Kurtuluş Savaşımızdan bu yana en etkili mücadeleyi ortaya koyuyorlar.

ALİ BABACAN'IN İHA AÇIKLAMASI

İHA'ların SİHA'ların dünyada yaptıkları ile birlikte ortaya çıkardıkları algı oyun değiştirici bir teknolojiye sahip olduklarını gösteriyor. Biz bu çabalarla gurur duyuyoruz, buna emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir tekelcilik söz konusu değil, tam tersine başka bir durum söz konusu. Herkes için geçerli olan teşviklerden faydalanmamışlar. Firmaya özel bir iltimas gibi bir yaklaşım yok. Selçuk Bey'in Cumhrubaşkanımızla akrabalığının gündeme getirilmesi ahlaki bir durum değil."



