Bahçelievler'de binanın yıkımı sırasında yandaki apartman zarar gördü

İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Begonya Sokak’ta bulunan 37 yıllık apartman kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yaklaşık 5 ay önce boşaltıldı.

Apartmanın yıkımı için dün sabah saatlerinde ekipler çalışma başlattı. Çalışma esnasında yıkılan apartmandan kopan beton parçalar, bitişikteki 5 katlı apartmanın 4 katına zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla apartmanın bir kısmı tahliye edildi.

Tahliye edilen kişiler Bahçelievler Belediyesi’nin tahsis ettiği otellere yerleştirilirken yapılan kontrollerin ardından belediye tarafından binanın tadilatının yapılacağı öğrenildi.

"HER ŞEY PARAMPARÇA"

Olayın yaşandığı sırada kızının evde olduğunu anlatan Soner İnce, "Bir kaç dakika önce banyodan çıkıyor. Ev şu anda darmaduman halde. Kızım mutfaktayken yandaki yıkımdan dolayı beton parçaların bir kısmı binaya yıkılıyor. Bina hasar gördü. Allahtan can kaybı yok. Benim evimde eşya kalmadı şu anda. Ben verilen hasarı hesap edemiyorum. Televizyonlarım hasar gördü. Bilgisayarlarım ezilmiş. Her şey paramparça" dedi.



"TAMAMEN KONTROL DIŞI"

Olayın tamamen kontrol dışı olduğunu belirten inşaat firması yetkilisi Adem Küçük, "Bizim kendi makinamız bu taraftaki tablanın bağlantıları birbirine bağlı olmadan ve bu bağlantının da bu tarafta çalışmasından etkilendiğinde bina bel verdi. Bina bel verince üstündeki tabla karşı binaya zarar verdi. Tamamen kontrol dışı. Buna ne kadar önlem de alsan olmaz. Sağ taraftaki çalışma tamamen betonun zayıflığından kirişin demirinin zayıflığından altılık demir kullanılmış. Bina da zaten deniz kumundan yapıldığı hala belli" şeklinde konuştu.

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