Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüste yangın

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüste yangın
Arşiv

Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında Bahçelievler Durağı'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yolcular yangın nedeniyle metrobüsten indirildi. Seferlerin iki yönlü durdurulması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Aracın motor kısmındaki alevler, yangın söndürme tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü. çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Durdurulan metrobüs seferleri ise yangının söndürülmesi sonrasında kontrollü sağlanmaya başlandı.

VİDEO: BAHÇELİEVLER'DE SEYİR HALİNDEKİ METROBÜSTE YANGIN

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...