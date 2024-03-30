Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'ne arabayla gelen iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı.



Caddede, araçlardan inerek birbirlerine silahla ateş açan taraflardan bazıları yayan, bazıları ise geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede ekipler, yol ortasındaki boş kovanları incelemek üzere delil torbasına koyarken çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını aldı.



Olayda kaçan şüphelilerden birinin hafif yaralandığı öğrenilirken şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.