Bakan Abdulkadir Uraloğlu NTV’de açıkladı: Kalkınma Yolu’nda imza Ekim ayında atılabilir

VERGİSİZ BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU

Bakan Uraloğlu, gençlerin beklediği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesinin yakın zamanda tamamlanacağını da söyledi. Çalışmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü anlatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da çalışamaya destek verdiğini aktardı.





Uraloğlu, “Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır.” dedi.

BAE İLE YAPILAN ANLAŞMA



Uraloğlu’nun açıklamaları şöyle:



“(BAE) Enerji sektörü ile ilgili yakın temasları var. Bizim de daha çok demiryollarında yapmayı düşündüğümüz projeler var. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu hattının finanse edilmesinden tutun, mevcut otoyol işletmecilerine ortak olunmasıyla ilgili bir gündem var. Bazı limanların işletilmesiyle ya da ortaklık yapılmasıyla ilgili gündem var. Bunları görüşüyoruz. Karar genel anlamda verildi. İlk etapta yaklaşık 5-6 milyar dolarlık proje söz konusu.

ANKARA-İZMİR YHT PROJESİ



Polatlı-Konya istikametindeki mevcut olan hızlı tren hattımızdan ayrılarak Manisa üzerinden İzmir’e inen bir hat. Yaklaşık 508 kilometrelik yeni bir hattı konuşuyoruz. Mevcut hızlı tren hattını da kullandığımızda 624 kilometreyi konuşuyoruz.



Biz burayı bitirdiğimizde 3,5 saate inmiş olacak.



Altyapıda ciddi bir mesafe kaydetti. İhaleyi yaptık. Firmamıza sahada yer teslimi yaptık ve başladık. İlk planlamamız 2028 yılında bitirebiliriz şeklindeydi ama son değerlendirmede 2027 yılında Ankara-İzmir YHT hattını açmış oluruz diye planladık.