Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MİLGEM savaş sistemleri imza töreninde konuştu.

NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Akar, "Nihai noktada mutabakat sağlanamadı. Terörle mücadele konusunda yalnız bırakıldık" dedi.

Akar, "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" ifadeleri kullandı.

Türkiye'nin NATO içinde yükümlülüklerine bağlı olduğunun altını çizen Bakan, "Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.