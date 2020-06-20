Bakan Akar: Şu ana kadar 700'den fazla hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesine en yakın üs bölgelerinden Siyah Kaya Üs Bölgesi'nde inceleme yaptı.



Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden takip etti.



Operasyonu değerlendiren Akar, şu açıklamalarda bulundu:



"Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bunlar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor. Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara, çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 160'ı aşkın EYP imha edildi, 700’den fazla hedef vuruldu."

VİDEO: KOMANDOLARIN TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER