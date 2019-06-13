Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.
Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, Akar'ın 'ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan duyduğu rahatsızlığı' ilettiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca iki bakanın Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta "Türkiye S-400'lerden vazgeçilmezse F-35 eğitimlerinin 31 Temmuz'da biteceğini belirtilmişti.