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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Asil milletimiz, şanlı tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, milli kimliğimizi oluşturan bayramlar gibi inanç ve kültürel değerlerimizden aldığı ilhamla, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, zengin tarihi mirasına, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde varlığını sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.



Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği, milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı müstesna günlerden olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Gelenek ve göreneklerin coşkuyla yaşandığı bayramların, bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak güçlü bir toplumsal yapının oluşmasını sağladığını ve millet olma bilincini kuvvetlendirdiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:



"Asil milletimiz, şanlı tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, milli kimliğimizi oluşturan bayramlar gibi inanç ve kültürel değerlerimizden aldığı ilhamla, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, zengin tarihi mirasına, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde varlığını sürdürmüştür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletçe huzur, güven ve kardeşlik içerisinde yaşayabilmemiz için bu değerlerimizi muhafaza etmek ve gelecek nesillere aktarmak büyük önem arz etmektedir."





"TSK, MİLLETİMİZİN SEVGİSİ, GÜVENİ VE DUASIYLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR"



Milli Savunma Bakanlığının tüm mensuplarının da bu bilinç içerisinde üzerine düşen görev ve sorumlulukları büyük bir gayretle yerine getirmeye çalıştığını bildiren Akar, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bu mücadelesine devam edecektir.



Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde devletimizin bekası, aziz milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirmekte, bölgesel/küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, başta NATO olmak üzere uluslararası ortamda saygın ve seçkin yerini korumaktadır."



Tüm bu görevlerin başarıyla icra edilmesinde milli, manevi ve mesleki değerlere sahip mesai ve silah arkadaşlarının mesleğe adanmışlık duygusuyla ortaya koyduğu fedakarlık ve kahramanlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Akar, özverili çalışmaları nedeniyle hepsine teşekkür etti.



Bakan Akar, şunları kaydetti:



"Bu güzel bayram günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve MSB'nin asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum.



Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, jandarma, güvenlik güçleri, güvenlik korucuları ile kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman mesai ve silah arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık ve esenlikler ile kazasız belasız, başarılı görevler diliyorum."

