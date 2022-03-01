Bakan Akar'dan Montrö açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna savaşıyla yeniden gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin aşındırılmasının kimseye yarar sağlamayacağını söyledi. Bakan Akar, Türkiye'nin sözleşmenin çizdiği sınırlar içinde hareket edeceği mesajını verdi.

Haberler - NTV Haber 01.03.2022 - 10:01

Bakan Akar'dan Montrö açıklaması

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Milli Savunma Bakanı - savaşı sonrası gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Akar, sözleşmenin aşındırılmasının kimseye yarar sağlamayacağını vurguladı.

Akar, ''Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19, 20, 21'inci maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz'' dedi.

"MONTRÖ'NÜN KORUNMASINDA FAYDA VAR''

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Herhangi bir şekilde Montrö'nün aşındırılması, statükonun bozulması kimseye yarar sağlamaz. Montrö'nün korunmasında fayda görüyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19, 20, 21'inci maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz.

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UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIM

Başta insani yardım olmak üzere buradaki insani dramın son bulması için bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. (Yunanistan) Gözleri kararmış şekilde saldırgan tavırlarını öylece sürdürüyorlar ki Ukrayna olaylarını dahi Türkiye'ye karşı bir saldırı unsuru olarak kullanmaya çalışıyorlar.''

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