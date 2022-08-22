Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.



TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıdaki konuşmasında terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten Akar, "Biz komşularımız başta olmak üzere tüm ülkelerin sınırlarına, hudutlarına, egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız" dedi.



Akar, terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla, başarıyla sürdürüldüğünü vurguladı.



Terörle mücadeledeki hedefin, sınırların güvenliğini sağlamak olduğuna işaret eden Akar, şunları söyledi:



"Teröristler neredeyse bizim hedefimiz orası. Biz 40 yıldan beri asil milletimizi başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. 24 Temmuz 2015'ten beri yapılan operasyonlar sonucunda toplam 35 bin 786 terörist bugüne kadar etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren de operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dönem içerisinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2 bin 517 terörist etkisiz hale getirildi."



Bakan Akar, bugüne kadar Pençe-Kilit Operasyonu'nda 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



TAHIL KORİDORU



Tahıl koridoru anlaşması hakkında da bilgi veren Akar, şu bilgileri paylaştı:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede, bakanlığımızın, arkadaşlarımızın, askeri heyetlerimizin yaptığı görüşmeler oldu. Sonuç olarak da dörtlü anlaşma imzalandı. Bu çerçevede faaliyetler devam ediyor. Bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721 bin 449 ton oldu. Bu devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu daha da artacak. Herhangi bir şekilde bunun durmaması, yavaşlamaması, olabildiğince süratli ve emniyetli bir şekilde adreslere ulaşması için gayretlerimizi sürdürüyoruz."