Bakan Akar'dan, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

Türk askeri Afganistan'dan dönüyor. Tahliye sürecine ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, intikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı 26.08.2021 - 10:17

Bakan Akar'dan, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin konuştu.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

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