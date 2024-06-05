Bakan Bolat, Sudan Maliye Bakanı Ibrahim ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sudan Maliye Bakanı Gibril Ibrahim ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, Sudan Maliye Bakanı Ibrahim ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maliye Bakanı Gibril Ibrahim ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Bolat, görüşmede Sudan'da barış ve sükunet ortamının sağlanması temennisinde bulunduğunu, Sudan halkının huzuru ve refahı için barışın kaçınılmaz olduğuna olan inancını paylaştığını ifade etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularının da ele alındığını ve bu yönde atılabilecek adımları değerlendirildiğini belirten Bakan Bolat, " ve Sudan'ın karşılıklı yatırımlar yoluyla ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına inancımız tamdır. İstikrarlı bir Sudan, bölgesel refah ve kalkınma için önemli bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

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