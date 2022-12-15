Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı''na katıldı.



Bakan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını değerlendirdi.

"HAKİMLER GÖREVLERİNDE BAĞIMSIZDIR"

Bozdağ, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, kararlarını anayasaya, kanuna ve hukuka bağlı, vicdani bir kanaatle oluşturduklarını, dosyayı, delili değerlendirerek karar verdiklerini söyledi.



Hiçbir makam, merci, kişi ya da kurumun yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili hakimlere emir ve talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını, genelge gönderemeyeceğini, yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız hakimler, mahkemeler tarafından kullanıldığını anlatan Bozdağ, "Her yargılama sonucunda bu yargıya siyaseti bulaştırmak ve siyasi taraftarlık üzerinden verilen hükümleri değerlendirmek hukuk devletimize de hukukumuza da yargımıza da büyük bir zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.



Her olayda muhataplara göre değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Bozdağ, yargılamanın muhatapların statüsüne ya da konumuna göre yapılmadığını, hukuk önünde herkesin eşit olduğunu vurguladı.

''KESİNLEŞMİŞ KARAR YOK''



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:



"Verilen ilk derece mahkemesi kararıdır. Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur ve bu karara karşı istinaf kanun yolu da temyiz kanun yolu da açıktır ve nihai karar ondan sonra çıkacaktır. Şu anda Sayın İmamoğlu hakkında, kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır. Sanki siyasi yasak, hapis cezası kesinleşmiş gibi bir algı oluşturmak doğru değildir. Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa itiraz yolları, şikayet yolları, temyiz yolları vardır. Önemli olan bu yolların açık olması ve sağlıklı işlemesidir. Şu anda bu yollar sonuna kadar açık ve sağlıklı işlemektedir.



Bütün bunlarla ilgili değerlendirmelerin, bu sonucun ortaya çıkmasından sonra yapılmasında fayda vardır. Bırakalım hukuk usulüne uygun, yasaya uygun işlesin. Adalet Bakanlığı olarak bizim görülen davalara herhangi şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz. Biz sadece hukukun sağlıklı işlemesi, hukuka uygun işlemesi için üzerimize düşen vazife varsa onu yaparız ama onun dışında görülen davalar hakkında bir değerlendirme yapmayız. Ama Türkiye'de maalesef siyasi taraftarlık esasından yapılan değerlendirmeler hukukumuza da yargımıza da adaletimize de büyük zarar vermektedir. Gelin siyasi taraftarlık üzerinden değil, hukukun sağlıklı, usule uygun işleyip işlemediğinden ve hukuk devletinin gereklerine uygun değerlendirmeler yapalım."

6 YAŞINDAKİ GELİN REZALETİ

Bozdağ'ın gündeminde 6 yaşındaki kız çocuğunun evlilik kisvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kalması konusu da vardı.

Bakan Bozdağ, bu konuda şunları söyledi:



"Son günlerde yaşanan hadise nedeniyle herkesin vicdanı sızladı, bizim de vicdanımız sızladı. Şundan bütün vatandaşlarımız emin olsun, hukuk işliyor, yargılama sürüyor. İlgili kişiler hakkında, sanıklar hakkında, bazıları hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Duruşma Aile Bakanlığımızın müracaatı üzerine 30 Ocak'a çekildi ve yargılama devam ediyor.

''ÇOCUKLARI KORUMAK YARGI HASSASİYETİDİR''

Bu konuyu ortaya çıkaran yargımızdır. Bu konuyu soruşturan, takip eden yargımızdır ve yargımızın bu konudaki kararını herkesin beklemesinde fayda var. Yargılamayı yapan hakimlerimize, yargı sürecimizin hukukumuza uygun işlemesine itimat edelim. Eninde sonunda hak da adalet de yerini bulacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmamalıdır. O yüzden yargının çocuklarımızı koruma konusunda gösterdiği hassasiyet son derece önemli, bundan sonra da bu hassasiyeti üst düzeyde göstermeye devam edecektir. Çocukları korumak yargı hassasiyetidir. Suç işleyenlere karşı da hukuk neyi emrediyorsa hukukun emri hukuk içinde ve hukuka uygun biçimde yerine getirilmeye devam edecektir."