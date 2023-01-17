Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 17-20 Ocak'ta ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Ziyerette, Bakan Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile de ikili görüşme yapacağı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere 17-20 Ocak'ta 'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun bu ziyareti çerçevesinde, 18 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile -ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Washington'da ikili görüşme yapacağı bildirildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında, Çavuşoğlu'nun Washington ve Houston'daki düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra, Bakan Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinin son gününde New York'ta temaslarda bulunacağı, bu çerçevede Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile görüşeceği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu ziyaret öncesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasında 17 Ocak'ta Washington'da istişareler gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...