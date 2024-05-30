Bakan Ersoy'dan Ahmet Uğurlu için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy'dan Ahmet Uğurlu için taziye mesajı
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Ahmet Uğurlu kimdir? Mustafa Uğurlu'nun kardeşi olan Ahmet Uğurlu kaç yaşında, neden öldü?

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Sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sinema ve tiyatromuzun usta isimlerinden Ahmet Uğurlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Canlandırdığı karakterlerle kalbimizde daima yaşayacak olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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