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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefonda görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı” denildi.

Blinken’ın Bakan Fidan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı yönündeki yaptığı duyuruyu ele aldığı ifade edilen açıklamada, “İkili ayrıca, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı” denildi.

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