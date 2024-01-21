Bakan Fidan ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BMGK'daki Filistin oturumuna katılmak için ABD'ye gidiyor.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fidan'ın 23 Ocak'ta düzenlenecek oturuma katılmak için New York'a gideceği belirtildi.

Fidan'ın ziyaret kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Dışışleri Bakanı Fidan dün de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya gelmiş, iki isim Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması konularını ele almıştı.