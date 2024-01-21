Bakan Fidan ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konulu toplantısına katılacak.

Bakan Fidan ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BMGK'daki oturumuna katılmak için 'ye gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fidan'ın 23 Ocak'ta düzenlenecek oturuma katılmak için New York'a gideceği belirtildi.

Fidan'ın ziyaret kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Dışışleri Bakanı Fidan dün de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya gelmiş, iki isim Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması konularını ele almıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...