Bakan Fidan Kırgızistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in daveti üzerine yarın Kırgızistan'a gidiyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ceenbek Kulubayev'in davetine icabetle, 9 Ocak 2024 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.''
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