Bakan Fidan Kırgızistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşının daveti üzerine yarın Kırgızistan'ı ziyaret edecek. Bakan Hakan Fidan'ın günübirlik gerçekleştireceği ziyarette, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ele alınacak. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra, Gazze başta olmak üzere uluslararası konularda görüş alışverinde bulunulması öngörülüyor.

Bakan Fidan Kırgızistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı , Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in daveti üzerine yarın 'a gidiyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ceenbek Kulubayev'in davetine icabetle, 9 Ocak 2024 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.''

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