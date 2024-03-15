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Bakan Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu

Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ziyareti sonrası 'ye geçerek, Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile dün gerçekleştirdiği Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçti.

Geceyi Yüksekova'da geçiren Bakan Güler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Burada komutanlarla bir araya gelen Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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