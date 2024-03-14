Fidan, Güler ve Kalın Bağdat'ta: Güvenlik zirvesinin ana maddesi PKK'nın varlığına son verilmesi

Irak, son dönemde Türkiye'den yapılan üst düzey ziyaretlere ev sahipliği yapıyor.

Bu ziyaretlerin en önemlisi bugün gerçekleşiyor. İlk kez Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın aynı anda Irak tarafıyla bir güvenlik zirvesi toplantısına katılıyor.

Toplantının ana gündem maddesi "güvenlik ve askeri işbirliği" ile "terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına son verilmesi" olacak.

Ayrıca Irak-Türkiye petrol boru hattının açılmasına ilişkin talebin yenilenmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin ayrıntıları da ele alınacak.



ENERJİ GÜNDEMİ DE MASADA OLACAK

Toplantıda terörle mücadele konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu konuda somut adımların atılmasının görüşülmesi bekleniyor.



Irak'ta terör örgütü PKK'nın bitirilmesi süreci devam ederken aynı zamanda Türkiye Kalkınma Yolu Projesiyle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor.



Bu projenin hayata geçirilmesiyle Irak'ın Basra Körfezinden doğrudan Türkiye'ye uzanan bir ticari yol oluşturulmuş olacak.



Bağdat'taki güvenlik zirvesinde ayrıca enerji konuları da masaya yatırılacak. Bu çerçevede Irak'taki doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara sevk edilmesiyle Irak-Türkiye petrol hattının yeniden sevkiyata başlaması değerlendirilecek.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Nisan ayında Irak'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

