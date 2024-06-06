Bakan Işıkhan'dan tepki: İsrail temsilcisini beklemeden ayrıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'nda İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salondan ayrıldı. Bakan Işıkhan'ın ardından Türk heyeti de birçok ülke temsilcisiyle salonu topluca terk ederek, İsrail'i protesto etti.

Bakan Işıkhan'dan tepki: İsrail temsilcisini beklemeden ayrıldı

112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Işıkhan, Filistin Özel Oturumu'na katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında, bakanlara ve sendikalara, "Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne bekleniyor?" diye seslenen Işıkhan, 'e karşı boykot çağrısında bulunmuştu.

Işıkhan, kendisinden sonraki konuşmacılar arasında, İsrail'in BM Nezdinde Cenevre Daimi Temsilciliği Hukuk Müşaviri Yeela Cytrin'in olması üzerine tepki için salondan ayrıldı.

Bakan Işıkhan'dan tepki: İsrail temsilcisini beklemeden ayrıldı - 1

temsilcisi Cytrin'in konuşmasına başladığı sırada, Türk heyeti de birçok ülke temsilcisiyle salonu topluca terk ederek, İsrail'i protesto etti.

Bakan Işıkhan, tepkisiyle ilgili değerlendirmesinde, Filistinliler'in yaşadığı vahşet karşısında tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "İsrail'in saldırılarını uluslararası platformlarda dile getirmeye devam ediyoruz. İsrail yetkililerinin kendilerini temize çekme ve haklı gösterme çabalarını boşa çıkartmak için böyle bir tepki gösterdik. Vicdanları kanatan zulüm karşısında Türk halkının sesi olmaya çalıştık." dedi.

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