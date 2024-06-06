Bakan Işıkhan'dan tepki: İsrail temsilcisini beklemeden ayrıldı

112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Işıkhan, Filistin Özel Oturumu'na katılarak konuşma yaptı.



Konuşmasında, bakanlara ve sendikalara, "Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne bekleniyor?" diye seslenen Işıkhan, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunmuştu.



Işıkhan, kendisinden sonraki konuşmacılar arasında, İsrail'in BM Nezdinde Cenevre Daimi Temsilciliği Hukuk Müşaviri Yeela Cytrin'in olması üzerine tepki için salondan ayrıldı.