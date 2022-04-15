Bakan Karaismailoğlu: Ukrayna'da 22 gemimiz bekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ukrayna kıyılarında 22 Türk gemisinin mahsur durumda olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, ''Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahillerinde bekleyen 22 tane gemimiz var. Bunlardan çoğu Türk sahipli ama Türk bayraklı olanlar da var içerisinde. O gemileri oradan almamız gerekiyor'' diye konuştu.

Gemilerin kurtarılması için savaşın taraflarıyla görüşmelerin sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, hem gemilerde hem de limanlarda büyük miktarda yük bulunduğunu vurguladı.



Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

''Gemilerde tahıl, ayçiçeği yağı, demire kadar yük var. 50 güne yaklaştı. Türkiye'nin dışında başka ülkelerin de gemileri var. Bölgede yaklaşık 100 gemi bulunuyor. Ayrıca geminin dışında limanda özellikle Ukrayna tarafında ihracat bekleyen yükler var. Diğer taraftan aslında bizim limanlarda Ukrayna'ya gitmek üzere bekleyen yükler de bulunuyor.''

UKRAYNA'DAN YARALILARIN TAHLİYESİ



Gemilerde bulunan 200 mürrettebatın büyük bir bölümünün tahliye edildiğini de vurgulayan Karaismailoğlu, savaş bölgesindeki yaralıların tahliyesi için de çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, ''Milli Savunma Bakanlığımız oldukça uğraşıyor. Biz de onlara bir gemi tedarikinde bulunduk. Gemiyi yaklaşık 10 gündür hazır bekletiyoruz. Ama orada da bir mutabakat sağlanamadı iki ülke arasında. Onunla ilgili de ciddi bir çalışma var'' dedi.

KARADENİZ'DE TEHLİKE SAÇAN MAYINLAR

Gazetecilerle bir araya gelen Karaismailoğlu'na Karadeniz'deki başıboş mayın problemi de hatırlatıldı.



Bakan Karaismailoğlu, mayınların bu kadar kısa bir sürede İstanbul'a kadar ulaşmasının garip olduğunu söyledi.

