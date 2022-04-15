SON DAKİKA HABERİ.. Rusya: Kiev'e füze saldırıları artacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kiev'in kenarındaki bir askeri hedefi seyir füzeleriyle vurduğunu söyleyen bakanlık, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, kuvvetlerinin, haftalardır Rus birlikleri tarafından kuşatılan liman kenti Mariupol'daki Ilyich Çelik Fabrikası'nın da tam kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.

