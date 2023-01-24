Bakan Kirişci: Kuraklık sürerse tarımsal üretimde risk büyür

Yağışlar az, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Kuraklık en çok tarım sektörünü etkiliyor. Ocak ayında bile tarlalar sulanıyor. Kuraklık ürünün miktarını, fiyatını, hem de kalitesini olumsuz etkileyeceği belirtilirken Tarım ve Orman Bakanı'ndan açıklama geldi.

Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vahit Kirişci, yağışların çok yetersiz olduğunu ancak şu an itibariyle bir kriz söz konusu olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı, çarşambadan itibaren batı bölgelerinde yağış başlayacağını, şubat itibariyle de yağışların etkili olmasının beklendiğini söyledi.

''KURAKLIK DEVAM EDERSE RİSK BÜYÜR''

Bakan Kirişci “Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi. Ancak yağışlar yetersiz kalır kuraklık devam ederse risk büyür” dedi

