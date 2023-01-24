Bakan Kirişci: Kuraklık sürerse tarımsal üretimde risk büyür

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin kurak bir kış geçirdiğini, Şubat ayıyla birlikte yağışlı dönemin başlamasının beklendiğini söyledi. Kirişci, ''Tarımsal üretim açısından şu an için kriz yok” dedi ancak kuraklık sürdükçe riskin de büyüyeceğini belirtti.

Bakan Kirişci: Kuraklık sürerse tarımsal üretimde risk büyür

Yağışlar az, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. en çok tarım sektörünü etkiliyor. Ocak ayında bile tarlalar sulanıyor. Kuraklık ürünün miktarını, fiyatını, hem de kalitesini olumsuz etkileyeceği belirtilirken  ve Orman Bakanı'ndan açıklama geldi. 

Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan , yağışların çok yetersiz olduğunu ancak şu an itibariyle bir kriz söz konusu olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı, çarşambadan itibaren batı bölgelerinde yağış başlayacağını, şubat itibariyle de yağışların etkili olmasının beklendiğini söyledi.

''KURAKLIK DEVAM EDERSE RİSK BÜYÜR''

Bakan Kirişci “Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi. Ancak yağışlar yetersiz kalır kuraklık devam ederse risk büyür” dedi

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