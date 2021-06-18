Bakan Koca açıkladı: 18 yaş üstü nüfusun yarısı aşılandı

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Corona virüsle mücadelede aşılama çalışmaları hız kazandı. Son olarak 35 yaş üstü tüm vatandaşlara aşı randevuları açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 18 yaş üstü nüfusun yarısının aşılandığını açıkladı. Koca Twitter'dan paylaştığı gönderisinde, "Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.

Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021