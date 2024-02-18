Bakan Koca duyurdu: 2 yaşındaki Ayşe, Diyarbakır'dan Ankara'ya getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 2 yaşındaki Ayşe Vera'nın, tedavisi için ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne getirildiği anları paylaştı.

Bakan Koca duyurdu: 2 yaşındaki Ayşe, Diyarbakır'dan Ankara'ya getirildi

'Nöromiyelitis Optika' olarak adlandırılan merkezi sinir sistemi rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Ayşe Vera, tedavisi için ambulans uçakla 'dan Etlik Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayşe Vera'nın tedavisi için Ankara'ya getirildiğini açıkladı.

Ayşe Vera'nın ambulans uçakla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Koca paylaşımında, "2 yaşındaki Ayşe Vera’yı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinden ileri tetkik ve tedavi için Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine getirdik. Ayşe Vera’nın, Nöromiyelitis Optika denilen bir merkezi sinir sistemi rahatsızlığı var. Ayşe, hastalığının tedavisi için uzman doktor amcalarının, ablalarının elinde" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...