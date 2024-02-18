Bakan Koca duyurdu: 2 yaşındaki Ayşe, Diyarbakır'dan Ankara'ya getirildi

'Nöromiyelitis Optika' olarak adlandırılan merkezi sinir sistemi rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Ayşe Vera, tedavisi için ambulans uçakla Diyarbakır'dan Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayşe Vera'nın tedavisi için Ankara'ya getirildiğini açıkladı.

Ayşe Vera'nın ambulans uçakla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Koca paylaşımında, "2 yaşındaki Ayşe Vera’yı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinden ileri tetkik ve tedavi için Uçak Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine getirdik. Ayşe Vera’nın, Nöromiyelitis Optika denilen bir merkezi sinir sistemi rahatsızlığı var. Ayşe, hastalığının tedavisi için uzman doktor amcalarının, ablalarının elinde" ifadelerini kullandı.