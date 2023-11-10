Bakan Koca: Gazze'den gelecek hastaların tedavisini Türk ve Mısırlı hekimler gerçekleştirecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Mısır'a sevk edilecek hastaların tedavilerini, Türkiye'den gönderilen sağlık personeli ile Mısırlı sağlıkçıların gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakan Koca: Gazze'den gelecek hastaların tedavisini Türk ve Mısırlı hekimler gerçekleştirecek
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Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Sağlık Bakanı ile 'deki kanser hastası çocukların tedavisine yönelik önemli bir görüşme yaptığını belirtti.

Koca, "Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastaları, başta çocuklar olmak üzere, Refah sınır kapısından ilk etapta Mısırın Şeyh Zuvaid ve El-Ariş hastanelerine nakledilecek. Kanser hastası çocukları Mısır Sağlık Bakanı ile birlikte ziyaret edeceğiz. Gazze'den gelecek hastaların tedavilerini 'den gönderilecek sağlık personelleri ile Mısırlı meslektaşları birlikte gerçekleştirecekler." ifadelerini kullandı.

Koca, Türkiye'ye getirilmesi planlanan hastalara ilişkin, "İkinci etapta durumu uygun hastaların uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilmesi planlanacak. Gazzeli hastaların Refah sınır kapısından nakli için yürütülen diplomasi faaliyetlerinde ayrıca İsrail Sağlık Bakanı ile temas kurularak 3 ülkeden (Türkiye, Mısır, İsrail) irtibatlı kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur." dedi.

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