Bakan Koca: Gazze'den gelecek hastaların tedavisini Türk ve Mısırlı hekimler gerçekleştirecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Sağlık Bakanı ile Gazze'deki kanser hastası çocukların tedavisine yönelik önemli bir görüşme yaptığını belirtti.



Koca, "Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastaları, başta çocuklar olmak üzere, Refah sınır kapısından ilk etapta Mısırın Şeyh Zuvaid ve El-Ariş hastanelerine nakledilecek. Kanser hastası çocukları Mısır Sağlık Bakanı ile birlikte ziyaret edeceğiz. Gazze'den gelecek hastaların tedavilerini Türkiye'den gönderilecek sağlık personelleri ile Mısırlı meslektaşları birlikte gerçekleştirecekler." ifadelerini kullandı.



Koca, Türkiye'ye getirilmesi planlanan hastalara ilişkin, "İkinci etapta durumu uygun hastaların uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilmesi planlanacak. Gazzeli hastaların Refah sınır kapısından nakli için yürütülen diplomasi faaliyetlerinde ayrıca İsrail Sağlık Bakanı ile temas kurularak 3 ülkeden (Türkiye, Mısır, İsrail) irtibatlı kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur." dedi.

Mısır Sağlık Bakanı ile dün, Gazze’deki kanser hastası çocukların tedavisine yönelik önemli bir görüşmemiz oldu.



Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları, başta çocuklar olmak üzere, Refah sınır kapısından ilk etapta Mısırın Şeyh Zuvaid ve El-Ariş… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin