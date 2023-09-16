Bakan Koca paylaştı: 159 sağlık çalışanı Libya'da

Libya’da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye’den yardım gitmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “159 sağlık çalışanımız ve sahra hastanemizle Libya’dayız. 148 kişilik takviye ekibimiz ve ekipman desteğimiz, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya’ya bugün ulaştı. Şu an toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı sahra hastanesi, gereken ilaç ve tıbbı malzemeler ve acil müdahale ünitelerimizle Libya halkının yanındayız. Libya’da olmak, kardeşlik ve insanlık görevimiz” ifadelerini kullandı.