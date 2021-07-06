Bakan Koca: Üç ilde Delta plus varyantı tespit edildi

Sağlık Bakanı Koca, 'Delta plus varyantı'nın biri İstanbul 3 ilde tespit edildiğini açıkladı. Üç hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Koca, üçüncü doz uygulamasına yönelik bilgi de verdi.

NTV Haber 06.07.2021 - 11:59 | Son Güncelleme : 06.07.2021 - 12:08

Bakan Koca: Üç ilde Delta plus varyantı tespit edildi

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Türkiye'de delta varyantının ardından 'Delta plus varyantı' da tespit edildi. 3 farklı ilde yaşayan 3 kişide 'delta plus varyantı' görüldü.

Açıklamayı dünkü kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. 

Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" diye konuştu.

Öte yandan Delta varyantı vakaları da artmaya devam ediyor. Bakan Koca son rakamları da basın mensuplarıyla paylaştı. Varyantın görüldüğü il sayısı 30'a yükseldi. Vaka sayısı ise 284 oldu.

AŞIDA ÜÇÜNCÜ DOZ

Üçüncü doz aşıya ilişkin de bilgi veren Koca, konulan 50 yaş sınırının Bilim Kurulu kararıyla daha aşağı çekilebileceğini kaydetti. Koca, "Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere onlara da üçüncü dozu açmış olacağız" dedi. 

KAÇ DOZ AŞI VAR?

Bakan Koca, şu ana kadar gelen aşı sayılarını da açıkladı, "Elimizde yeterli dozda aşı var" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye 35,5 milyon doz BioNTech aşısı geldiğini söyleyen Koca, "Perşembe günü 1,5 milyon doz daha gelecek. Elimizde de 8 milyona yakın aşı var. Zaten Temmuz ayında sözleşme gereği 26 milyon doz aşı gelecek" dedi.

Koca, Sinovac aşısıyla ilgili de bilgi verdi. Şu ana kadar 34 milyon doz Çin aşısı geldiğini dile getiren Koca, şunları söyledi: Dün 1,5 milyon daha geldi. Çarşamba günü 1,5 milyon daha gelmiş olacak. 37 milyon olacak. Gelmeye devam ediyor, elimizde Sinovac da var. 

TURKUVAZ TABLODA DEĞİŞİKLİK

Sağlık Bakanı, değişen turkuaz tablo için de değerlendirmelerde bulundu. Salgının aşı ile son bulacağına vurgu yapan Koca, illerdeki durumu herkesin görebilmesi ve buna göre hareket edebilmesi için böyle bir değişikliğe gidildiğini söyledi. Toplam rakamların ise haftalık olarak verilmeye devam edileceğini kaydetti.

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