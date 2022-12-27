Bakan Koca'dan ilaçta tedarik sıkıntısına yönelik açıklama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasadaki ilaç sıkıntısının yakın bir zamanda çözüleceğine yönelik açıklamasını yineledi.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında euro kuru yüzde 36,77 artırımış, Sağlık Bakanı Koca da karara ilişkin, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım atıldı. Diğer adımlar da yolda" demişti.

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, kur güncellemesi ve ilaç ihracatının durdurulmasıyla az bulunan 950'ye yakın ilaç sayısının 154'e kadar düştüğünü belirtti.



'İLAÇTA 4 HAFTAYA NORMALE DÖNÜŞ'



"Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale dönüşü bekliyoruz" diyen Koca, özellikle antibiyotiklerde talep artışı olduğunu söyledi.



15 HASTADAN BİRİ COVID



Koca, son dönemde artış gösteren üst solunum yolları enfeksiyonlarına ilişkin verileri de paylaştı.



Hastalıkların yaygınlık oranlarının sırasıyla influenza, RSV, Rhinovirüs ve Covid-19 şeklinde olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı, üst solunum yolu şikayetiyle hastaneye başvuran her 15 hastadan birine COVID tanısı konulduğunu belirtti.