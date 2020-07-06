Bakan Koca'dan maske ve mesafeli halay paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'da bir köy düğününde çekilen maskeli ve mesafeli halay fotoğrafını paylaştı.

DHA 06.07.2020 - 05:59

Bakan Koca'dan maske ve mesafeli halay paylaşımı

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Bakan Koca, Twitter hesabına gelen bir fotoğrafı paylaştı. Koca, Hakan Erdoğan isimli kişinin "Biz de halay çekiyoruz, hem maske hem de mesafeli, halay çubukları ile. Çankırı Ilgaz Kuyupınar köyü ve sakinlerine hassasiyet için teşekkürler, sizin nezdinizde. Yeni normalde her şey bizim elimizde" notuyla gönderdiği fotoğrafı, "Çankırı'dan örnek geldi" diyerek kişisel hesabında paylaştı.

Koca'nın paylaştığı fotoğrafta maskeleriyle halay çeken kişilerin kullandığı halay çubukları üzerindeki Türk bayrakları dikkat çekti.

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