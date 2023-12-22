Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplanmıştı. Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Önder, divanda rahatsızlanmıştı. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen Önder, tedbiren hastaneye götürülmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Önder'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten Koca, "Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.