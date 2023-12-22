Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in klinik durumunun iyi olduğunu ancak tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacağını bildirdi.

Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili başkanlığında toplanmıştı. Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Önder, divanda rahatsızlanmıştı. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen Önder, tedbiren hastaneye götürülmüştü.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Önder'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten Koca, "Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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