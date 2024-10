Bakan Kurum: 60 günde 70 bin konut teslim edilecek

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarında düzenlenen, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Kurum, şöyle konuştu:



"85 milyon büyük Türk milleti müsterih olsun. Biz bu milletin evlatları olarak tüm şer odaklarına inat daha çok çalışacağız, üreteceğiz. Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkemizin 780 bin kilometrekare vatan toprağının her yerinde en güzel hizmetleri, en güçlü eserleri yapmaya Allah'ın izni, aziz milletimizin destekleri ve dualarıyla devam edeceğiz."



Kurum, Türkiye'nin düşmanlarına karşı azimle mücadeleyi sürdüreceklerini, kararlılıklarını ortaya koymak için Hatay'da toplandıklarını dile getirdi.



Depremden etkilenenler illerdeki vatandaşların konutlarına kavuşmasının mutluluğuna şahitlik ettiklerini belirten Kurum, "İnşa ettiğimiz 130 bininci yuvamızın anahtar teslimini gerçekleştiriyor, 'Yeniden daha güçlü Anadolu, Hatay, büyük Türkiye' diyoruz. İnşallah burada yapacağımız her eserimiz, atacağımız her adımımız buradaki annelerimiz, yavrularımız, Hatay ve 11 ilimiz için olacaktır." diye konuştu.



Bakan Kurum, milletin 6 Şubat 2023'teki depremlerde tarihin en büyük dayanışmasını ortaya koyduğunu, sevgisini, umudunu ve ümidini paylaştığını ifade etti.



"BİZ SUSACAĞIZ, 100 BİNLERCE YENİ YUVAMIZ, BEREKETLİ DÜKKANIMIZ KONUŞACAK"



Afetten etkilenen illerdeki 1900 şantiyede 160 bin işçi ve emekçiyle seferberlik ruhunda çalıştıklarını vurgulayan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:



"Depremzede kardeşlerimizle ahdimizi yeniliyorum. Allah'ın izni, liderimizin desteği, aziz milletimizin dualarıyla hızımızı daha da artıracağız ve önümüzdeki 60 günde yapacağımız 70 bin yeni yuvamızı da teslim ederek, yıl sonuna kadar teslim sayımızı en az 200 bine ulaştıracağız. 2025 yılı sonuna kadar inşallah hep birlikte tüm depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına, iş yerlerine hep birlikte kavuşturacağız."



Bakan Kurum, çocukların daima güven içerisinde yaşaması için tüm ekiple koşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu milletin her ferdinin hak ettiği güzel yaşama erişmesi için hep birlikte alın teri döküyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her zaman söylediği 'Günü geldiğinde biz susacağız eserlerimiz konuşacak' sözü var. 2025'ten sonra bu topraklarda biz susacağız, 100 binlerce yeni yuvamız, bereketli dükkanımız konuşacak.

11 ilimizde biz susacağız, yeni kent meydanlarımız, eserlerimiz konuşacak. 2025'ten sonra İskenderun'dan Antakya'ya, Defne'ye, Kırıkhan'a kadar tarihiyle, kültürüyle yeniden ihya edilmiş Hatay'ımız konuşacak. Sahada ter dökmeyenlerin o sözlerine aldırış etmeyeceğiz. Verdikleri sözleri tutmadıkları halde bilirkişilik taslayanlara asla prim vermeyeceğiz."



"ANNELERİMİZ RAHAT EDENE KADAR BİZLER BURADAYIZ"



Deprem bölgesindeki mücadeleyi vatan müdafaası olarak gördüklerinin altını çizen Kurum, "Biz konuya böyle bakıyoruz ve bugüne kadar AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız milletimize ne söz verdiyse o sözü tutmuştur. Biz söylersek, yaparız. İşte icraatlarımız. O yüzden biz bu güçlü devlete güveniyor, güzel millete inanıyoruz." diye konuştu.



Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sizlere söz veriyoruz. Tüm yuvalarımız bitene, Hatay'da tüm iş yerleri açılana kadar bu kardeşleriniz burada olacak. Her ay düzenli gelecek, milletin hatırını soracağız. Milletimiz bizden ne istiyorsa yanında olacağız. Çocuklarımız güvenle uyuyana, annelerimiz rahat edene kadar bizler buradayız. Tarihi Meclis Bina'mız ayağa kalkana ve Asi Nehri'nin etrafında, o alanlarda Hataylı kardeşlerimiz yürüyüp, dolaşana kadar, Habib-i Neccar Camisi ve Ulu Cami'nin minarelerinde ezan sesleri yükselene kadar Hatay'da, Hataylı kardeşlerimizle birlikte olacağız."



Hatay'daki konutların hayırlı olmasını dileyen Kurum, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.