Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün olmadığı Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından 3 ay gibi kısa bir sürede 180 bin konutun yapımına başladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. Bugün deprem bölgemizde 1900 şantiyede ve 4 bin 333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyor. Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve iş yerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 18 bin 404'ü Hatay'da olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik." dedi.

"TOPLAMDA 29 BİN 311 YUVAMIZIN DAHA KURALARINI ÇEKEREK HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİYORUZ"



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bugün Hatay'ımızda 7 bin 856, Malatya'mızda 6 bin 759, Gaziantep'imizde 5 bin 259, Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 135, Adıyaman'ımızda 3 bin 108, Adana'da 648, Diyarbakır'ımızda 641, Elazığ'ımızda 569, Şanlıurfa'mızda 17, Kilis'imizde 9, Osmaniye'mizde 1310 olmak üzere toplamda 29 bin 311 yuvamızın daha kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Böylece 130 bininci afet konutumuzun anahtarlarını depremzedelerimize teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlerin depremzedeler için hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Depremde vefat edenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, evlerin yapımında alın teri döken mimar, mühendis, işçi ve kurumları da tebrik etti.



Erdoğan, "Aynı şekilde Hataylı kardeşlerimizin bir an önce yeni hayatlarına başlaması için desteklerini esirgemeyen savunma sanayimizin gururu Baykar'a, Doğuş Grubu'na, Türkiye İş Bankası'na ve tüm hayırseverlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum." dedi.



"DEPREM BÖLGESİNDE EVİNE GİRMEYEN HİÇBİR HAK SAHİBİMİZ KALMAYACAK"

Hatay'da toplam 152 bin 959 hak sahibi olduğu bilgisini veren Erdoğan, şunları söyledi:

"11 ilimizde ise toplam 442 bin 709 hak sahibi bulunuyor. Bu yılın sonuna kadar 201 bin 688 ev ve iş yerimizin daha anahtarlarını sahiplerine teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak. Bir defa şunu çok açık ve net söylemek isterim. Biz meydanlarda verdiği sözü göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz ahdine, vadine, millete verdiği sözlere sadık bir yönetimiz. Biz 'bir şeyi yapacağız' dersek, Allah'tan bir mani olmazsa yaparız."

