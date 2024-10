Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün olmadığı Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bugün Hatay 'ımızda 7 bin 856, Malatya'mızda 6 bin 759, Gaziantep'imizde 5 bin 259, Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 135, Adıyaman'ımızda 3 bin 108, Adana'da 648, Diyarbakır'ımızda 641, Elazığ'ımızda 569, Şanlıurfa'mızda 17, Kilis'imizde 9, Osmaniye'mizde 1310 olmak üzere toplamda 29 bin 311 yuvamızın daha kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Böylece 130 bininci afet konutumuzun anahtarlarını depremzedelerimize teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlerin depremzedeler için hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Depremde vefat edenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, evlerin yapımında alın teri döken mimar, mühendis, işçi ve kurumları da tebrik etti. Erdoğan, "Aynı şekilde Hataylı kardeşlerimizin bir an önce yeni hayatlarına başlaması için desteklerini esirgemeyen savunma sanayimizin gururu Baykar'a, Doğuş Grubu'na, Türkiye İş Bankası'na ve tüm hayırseverlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum." dedi. "DEPREM BÖLGESİNDE EVİNE GİRMEYEN HİÇBİR HAK SAHİBİMİZ KALMAYACAK"

"KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR"



"Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fevkindedir." ifadesini kullandı.



Terör örgütlerinin Türkiye'yi maşa gibi kullanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedeflerine ulaşamayacaklar, iç cephemizi sarsamayacaklar, ezeli ve ebedi kardeşliğimize nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler, kardeşliğimizi bozamayacaklar." dedi.



"İSRAİL BU KAFAYLA BİR YERE VARAMAYACAK"



İsrail'in İran'daki askeri noktalara saldırısına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu vesileyle dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan, Siyonist İsrail hükümeti bu tarz saldırılarla bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor. İsrail'in ve destekçilerinin bu oyununa gelinmemesi son derece önemlidir. İsrail bu anlayışla, bu kafayla bir yere varamayacak. Duamız şu, 'Ya Kahhar' ismi şerifi hürmetine Allah'tan bunların kahrını bekliyoruz."