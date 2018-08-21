Cami çıkışında basın açıklaması yapan Kurum, Konya'ya her bayram gelmeye çalıştığını belirtti. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:



''Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramlar bize şunu hatırlatıyor; bir olduğunuzda, beraber olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez. Bayramlar bizim paylaşmamız gerektiğini, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerektiğini ki, Türk milleti olarak en çok yardım yapan millet olduğumuzu herkes açık bir şekilde biliyor. O yüzden biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde, 2023'e, 2053'e, 2071'e emin adımlarla yürüyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.''



Bakan Kurum, daha sonra kimsesiz çocukların barındığı Çocuk Sevgi Evleri’ni ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.