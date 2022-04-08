Bakan Kurum: Fikirtepe'de 2 yıl içinde evine yerleşmeyen kimse kalmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi ile ilgili son durumu "Şu ana kadar tüm yapılan tahliye ve yıkımını tamamladık tüm adalarda ihalelerini yaptık hepsinde inşaat çalışmalarımız başladı projenin ilk etabı olan yeni Fikirtepedeki konutlarımızın bin 134'ünü tamamladık ve Fikirtepeli kardeşlerimize teslim ettik orada hayat başladı ” sözleriyle paylaştı.

Bakan Kurum, "Önümüzdeki yılın ortaları itibariyle önümüzdeki yıl etap etap ilk konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız ve 2 yılın sonunda 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız ve tüm vatandaşlarımızı yerine yerleştireceğiz evine yerleşmeyen tek vatandaşımız kalmayacak ve bu iki yıllık süreçte kiralarınız taşınma masraflarınız hesabınzıa yatacaktır" dedi.



Kentsel dönüşüm planlamaları 2007 yılına uzanan Fikirtepe'de birçok firmanın projeleri yarım bırakmış, bölge adeta harabeye dönmüştü.

Çalışmalar geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projeleri devralmasıyla hızlanmıştı.

