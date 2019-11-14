Bakan Kurum'dan iptal edilen arıtma tesisi projesine ilişkin açıklama

İBB'nin iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor...

Konuyla ilgili açıklama NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Türkiye'de atık su arıtma tesislerinden yararlanma oranının yüzde 1,2 olduğunu hatırlatan Kurum, bu oranı yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Gelişmiş ülkelerin arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma tesisi haline getirerek kullanma suyu kalitesinde su aldıklarına işaret eden Kurum, "Çevre konusu siyasi bir konu değildir, siyasi malzeme yapılacak bir konu değildir. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklaması ve almış olduğu karar kesinlikle talihsiz bir karardır. Bu zihniyet yapmama, ötekileştirme, yapılanı eleştirme ve yapmama üzerinden prim yapma zihniyetiyle aynıdır" diye konuştu.



"TALİHSİZ AÇIKLAMA"



Kurum, Türkiye'de 2002'de nüfusun yüzde 35'ine atık su arıtma hizmeti verilirken bu oranın yüzde 87'ye ulaştığını belirterek, "1994 yılında İstanbul'da sadece nüfusun yüzde 9'una arıtma hizmeti veriliyordu, şu an İstanbul'da 84 arıtma tesisi ile nüfusun yüzde 99'una atık su arıtma hizmeti veriliyor." bilgisini verdi.

Marmara Denizi'ni kirlilikten korumak için atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma tesisi haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:



"Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'yle hem Haliç'e su getirecektik hem de İstanbul'un beşte birini, yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir ileri biyolojik arıtma tesisine kavuşacaktık. Oradan arıttığımız suları yine Haliç'e deşarj edecektik ve Haliç'in nefes almasını sağlayacaktık, balıklarımızı yaşatacaktık, oranın temizlenmesine meydan verecek projeyi hayata geçirecektik. Tüm dünya ileri biyolojik arıtma tesisine geçerken bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız, 'Bu bir israf projesidir, bu projenin yapılmasının hiçbir gereği yoktur' gibi çok talihsiz bir açıklama yaptı. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizi, şehirlerimizi, 16 milyon İstanbulluyu, 82 milyon vatandaşımızı ilgilendiren, yaşam kalitesini yükselten projeleri yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

"HALİÇ'İ ESKİ HALİNE GETİRMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"



Belediyelerimizde üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmek durumundadır ve bunun takibini de biz tüm Türkiye tüm İstanbullular adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak yapacağız. 16 milyon İstanbulluyu, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir proje yapılması gerekirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp diyecek ki 'Bu bir israf projesidir'... 1,5 milyardan bahsediyor... Bu işin ne müteahhidi belli ne yer teslimi yapılmış ne buna ilişkin bir adım atılmış. Yaklaşık bir maliyete baktığınızda 630 milyon. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle, Bakanlığımız bünyesinde İstanbullumuzun, Türkiye'deki vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa biz Bakanlık olarak gideceğiz gerekirse resen bu işleri yapacağız. Çevremizin, doğamızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Haliç'in o eski Haliç haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz. İstanbul'da yeniden çöp dağları olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili atılması gereken adımlar neyse bunları da kararlılıkla atacağız."

65 BİN KONUTTA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI



Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşümle ilgili bir strateji ortaya koyduk. 4 ana başlık altında topladık. Bizim ülkemize baktığınızda yılda 23 bin deprem meydana geliyor. 80 bin canımızı kaybettik toplamda. Bu noktada depremin terör kadar tehlikeli olduğuna inanıyorum. Nüfusumuzun yüzde 60'ı deprem bölgesinde yaşıyor. Cumhurbaşkanımız ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız demişti. Birçok inşaatımızı depreme hazır hale gelitrdik. 1.5 konutumuz var acil dönüşüm ihtiyacı olan. 5 yıl içinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde ve gönüllü olarak yapacağız diye hedef koyduk.



Düzenleme ile bir kısmını güçlendirme ile bir kısmını yüzde 50'ye kadar faiz desteğiyle yapmak istiyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde 65 bin kentsel dönüşümün başlangıcını sağladık. Bizim tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracak projeleri yapmaya çalışıyoruz. 65 bin konutun 25 binini İstanbul'da yapıyoruz. Her yıl kararlı bir şekilde projeleri gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı depreme hazırlıklı hale getireceğiz."

SOSYAL KONUTTA HEDEF 250 BİN

TOKİ aracılığıyla yapılan 50 bin sosyal konut için başvuru sayısının 638 bine yükseldiğini söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

"Mahalle kültürünü yansıtacak projeler olacak. 2 bin 500'ünün inşaatına başlattık. Hedefimiz 250 bin sosyal konut yapmak. Dar gelirliler için yılda 100 bin konut yapacağız. Tüm şehirlerimizde projeler yapmaya gayret gösteriyoruz. 50 bin konutu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla daha yukarılara çekmek."

LÜKS KONUT VERGİSİ



Lüks konut vergisinde değerleme çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağı bilgisini de veren Bakan Kurum, "5 milyon ve üzeri 150 bin ila 200 bin arası bağımsız bölüm var. Kademeli bir şekilde bir vergilendirme söz konusu olacak" diye konuştu.

KAÇAK YAPILAŞMA İLE MÜCADELE

Kurum, Bodrum ve Karadeniz yaylaları başta olmak üzere kaçak yapılarla mücadelenin devam ettiğini belirterek "Kaçak yapıyla ilgili kararlı bir duruş sergiliyoruz. Doğal güzelliklerimizi korumak zorundayız. Bodrum'da vicdanen herkesi üzen yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz. İmar barışına uymayan yapılara ilişkin kararlı duruşumuz da devam edecek" ifadelerini kullandı.