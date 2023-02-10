Bakan Özer'den LGS ve YKS açıklaması: 2023 LGS ve YKS konuları neler?

Enkaz altındakiler için zamana karşı yarış Haberi Görüntüle

Son dakika haberi!

Bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından, YKS’ye girecekler de 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak.

2023 LGS de 8. sınıfın birinci dönem konularından yapılacak.

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer, LGS ve YKS'ye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız''

Bakan açıkladı: Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı Haberi Görüntüle

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıklamıştı.



Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." demişti.



Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversitelerin bahar dönemine ilişkin önemli bir karar almış, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerin açılışını askıya aldığını duyurmuştu.