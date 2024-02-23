Bakan Özhaseki: "Deprem bölgelerinde 110 bin işçi var"

"KURAKLIK BAŞLIYOR"

Kuraklığa dikkat çeken Özhaseki, sanayicilere uyarılarda bulundu.

Özhaseki, "Yağışlar her sene azalıyor. Yeraltından çektiğimiz suyun seviyesi daha da aşağıya düşüyor. Demek ki bir şey var. Bir yerlerde kuraklık başlıyor. Bilim adamları 'yüzyılın içerisinde dünyanın ısısı 1.1 derece arttı' diyor. Akdeniz havzası 1.5 derece arttı. Bu 2 dereceye çıkarsa kesinlikle bir kriz başlar, çölleşme başlar, gıda krizi olacağı için millet gıdaya ulaşamadığından dolayı göçler başlar. Gıdaya ulaşamama ve çölleşme göç sebebidir. O yüzden büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız." dedi.

"SINIRDA KARBON EMİSYON KONTROLÜ BAŞLIYOR"

"Sanayi devrimi ile beraber üretimler arttı ama tüketim de arttı." diyen Özhaseki, "Hepimizi ilgilendiren tarafı kirletmek de arttı. Havaya karbon salımı veriyoruz, atmosferi de zehirliyoruz. Suyumuz da, toprağımız da, havamız da kirli hale geliyor. Bunda tedbir alabilmek amacıyla herkesin müthiş bir çalışması var. Bakanlığımızın da var. 1 Ocak 2026’dan itibaren kim yurt dışına bir madde satıyorsa, nokta kadar dahi bir şey satsa sınırda karbon emisyon kontrolü başlıyor." ifadelerini kullandı.

"Eğer Avrupa’ya bir mal satacaksak gelecek senenin sonundan itibaren kapıda bir kontrol başlıyor." ifadelerini kullanan Özhaseki, "Sen bunu nasıl ürettin, kirletmeden ürettin mi, üretmedin mi, yeşil sertifikan var mı, yok mu? Emisyon ticaret hacmi tarafında belki belirli bir bedeli ödenecek. Eğer çevreyi hiç düşünmeden imalat yapan arkadaşlar varsa, onların işi çok zor. Onların bedeli daha yüksek olacak. Çevreyi dikkate alarak çok az kirleterek üreten arkadaşların verecekleri bedel daha düşük olacak. Hepimizin bu söylediğim konulara dikkat çekici vaziyette gayret etmesi lazım ki, yarın ihracatımız tıkanmasın" şeklinde konuştu.