Bakan Pakdemirli corona virüse yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını duyurdu.

Haberler - DHA 21.02.2022 - 15:12

Bakan Pakdemirli corona virüse yakalandı

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Tarım ve Orman Bakanı de corona virüse yakalandı.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu şekilde:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen."

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