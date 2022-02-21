Bakan Pakdemirli corona virüse yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de corona virüse yakalandı.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu şekilde:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen."

Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) February 21, 2022