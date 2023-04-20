Bakan Soylu: Emniyette yeni FETÖ yapılanması tespit ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin seçim gecesi görev başında olmalarına dair bir talimata ilişkin paylaşımına yönelik soruya Soylu, "O bahsedilen milletvekili FETÖ'nün Türkiye'deki en temel aparatlarından bir tanesidir. FETÖ'nün temel aparatıdır. Bu bütün bizim istihbarat camiamızda, emniyet camiamızda bu kadar net açık yani." yanıtını verdi.



Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yayınladığı evrak, ey jandarma sen bugün görevlisin. Fiili olarak görev yaptığın yerde fiili olarak görev yapıyorsan orada kal. Eğer fiili olarak bir görev tanımlanman yoksa senin yapacağın iş, olabilecek herhangi bir meseleye karşı ya bu Kayseri'de olur, atıyorum Adana'da olur, Kırklareli'nde olur, önemli değil ama bizim buna güvenlik olarak bazen var olan insan kaynağınız yetmeyebilir, ekibiniz yetmeyebilir. Buna ekip takviye yapmak lazım. Bazen başka biriyle ekip kaydırmak lazım. Biz onları da tasarladık. Yani hangi il hangi ile yardımcı olacak? Hangi ilde polis, jandarmaya yardımcı olur, jandarma polise yardımcı olacak? Bütün bu anlayışları planladık. Görevini yapmanın ne zararı, ne sıkıntısı var? Diyor ki oyunuzu kullanın, oyunuzu kullandıktan sonra, oyunu kullanmak bir vatandaşlık görevidir, hemen gelin hazır kıta bir vaziyette."



"FETÖ'NÜN İKİNCİ PARALEL YAPISINI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Seçim güvenliğinin herkesin arzu ettiği ve istediği, herkes için yapılan bir şey olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:



"(Murat Bakan) Emniyet içerisinde paralel bir yapı kurmaya çalışan bir anlayışın kendisidir. FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor. Bütün sistem elimizdedir. Bütün sistem de yargıya intikal ettirilecektir. Son çerçevesini çiziyoruz. Emniyetin içerisinde FETÖ'den sonra bunlar yeni bir sistem kurmaya çalışıyor. Emniyetin içerisinde yeni bir sistem kurmaya çalıştılar. Biz bu yeni sistemi tespit ettik. Birçoğunu açığa aldık. Birçoğuyla ilgili şimdi şemamız bellidir. Çok net söylüyorum. Murat Bakan bunların başındadır. Bedeli çok ağır olacaktır."



Bununla ilgili bütün hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Soylu, "Emniyet içerisinde Murat Bakan'ın bizatihi kendi oluşturduğu, kendi kurguladığı, devletin emniyetini ve devletin istihbaratını hem bozmaya hem de içeride başka bir yapılanmayı oluşturmaya çalışan çok derin bir ağ olduğunu da söyleyebiliriz." diye konuştu.



Soylu, söz konusu evrakı emniyet veya jandarma içindeki bir personelin sızdırıp sızdırmadığı sorusuna karşılık da "Yani o evrakta bir şey yok. Biliyorsunuz bu etki ajanları ve bu işleri yapanlar evrakın içinde ne yazdığı önemli olmadan kendi söylediğine önem atfetmek için böyle bir evrak varmış gibi ortaya koyarlar. O çok normal bir yazışma ve doğru bir yazışma." ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NUN "ALEVİ "PAYLAŞIMI

Bakan Soylu'nun gündeminde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" paylaşımı da vardı.

Soylu, "Alevi oy alamaz, toplum bunu sorgular diyen biz değiliz, bizim böyle derdimiz de yok." diyerek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar söylememiş de neden şimdi söylüyor? Alevi Bektaşilikle ilgili bir alt yapı kurulacağı zaman birçok Cemevi temeli atıldı, Türkiye tarihinde ilk bunlar. Bu ülkede Ermeni kaymakam var, Caferi Valimiz var. Şu anda mevcut. Görevlerini rahatça yapıyorlar. Afgan Türkü valimiz var. Alevi emniyet müdürleri, jandarmaları, genel müdürleri var. Bütün bunlar Türkiye'ye uzak bir durum değil ama bu alanı kendi arka bahçesi olarak değerlendirmek en önemli çıkış noktalarından bir tanesi. Buradan kendi adına bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyor ancak biz bugünleri çoktan geçtik. Ben Kılıçdaroğlu'nun danışmanıyla çalışıyorum biliyorsunuz."