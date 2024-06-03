Diyarbakır'da "Kayyım" protestosu: 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da izin toplanan bir grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ı görevden uzaklaştırılarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasını protesto etti. Grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Atılan taşlar sebebiyle 2 polis başından yaralandı. 2 gösterici gözaltına alındı.

Diyarbakır'da "Kayyım" protestosu: 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasını protesto eden 'da aralarında DEM parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri toplandı.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri’nde toplanan gruba polis, Valilik yasağını hatırlattı. Ancak buna rağmen gruptakiler yürüyüş yaptı. Diclekent Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan polis ile grup karşı karşıya geldi.

Tüm uyarılara rağmen grup yürüyüş yapmak istedi, ancak polis grubun önünü kesti. Trafiğin kapatıldığı yürüyüşte grup içerisinden polise taş fırlatıldı. Atılan taşların isabet ettiği 2 polis memuru başından yaralandı. Polisin müdahalesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç kadının çöp konteynerinde cesedi bulundu

Genç kadının çöp konteynerinde cesedi bulundu

Husumetlilerini av tüfeği ile vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Husumetlilerini av tüfeği ile vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Babasının arabada bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Babasının arabada bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 milyon dolarlık vurgun: Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı, 47 kişi tutuklandı

1 milyon dolarlık vurgun: Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı, 47 kişi tutuklandı

Yozgat’ta 20’nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu: Valilik suç duyurusunda bulundu

Yozgat’ta 20’nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu: Valilik suç duyurusunda bulundu

Yarın hava nasıl olacak? 4 Haziran ilk il hava durumu tahminleri

Yarın hava nasıl olacak? 4 Haziran ilk il hava durumu tahminleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...