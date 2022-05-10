Bakan Soylu vatandaşlığa geçen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısının 200 bin 950 olduğunu söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 10.05.2022 - 11:14 | Son Güncelleme : 10.05.2022 - 11:34

Bakan Soylu vatandaşlığa geçen Suriyeli sayısını açıkladı

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Siyasetteki sığınmacı tartışması sürüyor.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı 'dan yeni bir açıklama geldi.

Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi.

Bakan Soylu geçen hafta yaptığı açıklamada da Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddialarını yalanlamış, son 5 yılda gidenlerin sayısının 1,5 milyon kişiyi geçtiğini söylemişti.

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