Bakan Soylu vatandaşlığa geçen Suriyeli sayısını açıkladı

Siyasetteki sığınmacı tartışması sürüyor.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni bir açıklama geldi.

Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi.

Bakan Soylu geçen hafta yaptığı açıklamada da Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddialarını yalanlamış, son 5 yılda gidenlerin sayısının 1,5 milyon kişiyi geçtiğini söylemişti.