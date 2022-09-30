Bakan Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısını gerçekleştiren 2 teröristlerin kimliği ile ilgili bilgilerin gizlendiğini öne sürerek DNA raporunun açıklanması çağrısında bulundu.

CHP lideri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, öldürülen teröristtin kimliğine ilişkin DNA raporuna rağmen doğru bilgilerin açıklanmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu, "Başsavcıya sesleniyorum. O dosyayı gizlemeye çalışma. Gerçekleri biliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ismi CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda geçen teröristlerden Dilşah Ercan'ın kimliğinin parmak iziyle tespit edildiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nu PKK'nın açıklamasına sığınmakla suçlayan Bakan Soylu, Dilşah Ercan'ın kimliğinin yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu bir başka örgüt mensubu ile teröristi taşıyan taksici tarafından teşhis edildiğini söyledi.

Soylu, parmak izleri ile yapılan çalışmada da eşleşme çıktığını belirtti.



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