Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 25 yaralı

Geziye giden öğrencileri taşıyan midibüs, yağışlı havanın etkisiyle şarampole devrildi.

İçinde 2 öğretmen, 22 öğrenci bulunan İbrahim Kara yönetimindeki midibüs, Göcek rampalarına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye Fethiye, Dalaman ve Ortaca’dan çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Dalaman itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta, 2 öğretmen, 22 öğrenci ve bir sürücünün bulunduğu öğrenilirken, yaralılar Fethiye, Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanelerine sevk edildi.