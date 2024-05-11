Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 25 yaralı

Antalya’ya geziye giden ve Ortaca ilçesine dönüş yapan içinde 22 öğrenci, 2 öğretmen ve bir sürücünün bulunduğu midibüs, yağışlı havanın etkisi ile Göcek rampalarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 25 kişi yaralandı.

Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 25 yaralı

Geziye giden öğrencileri taşıyan midibüs, yağışlı havanın etkisiyle şarampole devrildi.

İçinde 2 öğretmen, 22 bulunan İbrahim Kara yönetimindeki midibüs, Göcek rampalarına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye Fethiye, Dalaman ve Ortaca’dan çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Dalaman itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta, 2 öğretmen, 22 öğrenci ve bir sürücünün bulunduğu öğrenilirken, yaralılar Fethiye, Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 25 yaralı - 1

Yaralı öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan ve yaralanan grubunun Ortaca’dan ’ya gezi için gittikleri ve geri dönüş esnasında içinde bulundukları Midibüsün kaza yaptığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 görevli yaralandı

Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 görevli yaralandı

Kamu İhale Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Kamu İhale Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Kurulunun Filistin kararını değerlendirdi

Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Kurulunun Filistin kararını değerlendirdi

Diyarbakır’da 3 otomobil kazaya karıştı: 2 yaralı

Diyarbakır’da 3 otomobil kazaya karıştı: 2 yaralı

Kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...