Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' tartışmalarına ilişkin açıklama

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak, "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir" açıklamasında bulundu.



Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirten Soylu, şehir içi trafik yoğunluğunda da 15 büyükşehirde düşüşün yüzde 65 olduğunu kaydetti.

66 AYRI ÜRÜNLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

''Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor. Bu bizim için oldukça iyi bir nokta'' diyen Bakan Soylu, 66 ayrı ürünle ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

''KARABORSACILIK YAPANLARIN TEPESİNDEYİZ''

Soylu, ''Niteliksiz ürün, fahiş fiyat ve karaborsacılık yapanların tepesindeyiz'' ifadesini kullandı.